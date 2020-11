Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a cerut marti infiintarea unui comitet care sa solutioneze problemele de supraveghere pe mare ca urmare a acuzatiilor aduse agentiei de implicare in refularea ilegala a ambarcatiunilor…

- Agenția Europeana pentru Supravegherea Frontierelor Externe (Frontex) nu vrea sa investigheze incidentele privind refuzul ambarcațiunilor cu migranți dinspre Turcia pe ruta spre Grecia. Chiar daca Uniunea Europeana a facut mai multe solicitari in acest sens, „Frontex respinge cu tarie orice sugestie…

- Comisia Europeana s-a declarat "profund ingrijorata" ca unii migranti ar fi fost respinsi de la frontierele maritime ale blocului comunitar, dupa aparitia unor informatii in spatiul public potrivit carora agentia frontaliera europeana Frontex ar fi fost implicata in astfel de incidente, a declarat…

- Doua nave romanești aparținand Garzii de Coasta, care participa in mod frecvent la misiuni de patrulare pe mare sub egida UE, la granița Greciei cu Turcia, au fost filmate in timp desfașoara manevre ce par sa incalce flagrant legislația internaționala. Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și…

- Doua nave romanești aparținand Poliției de Frontiera, care participa in mod frecvent la misiuni de patrulare pe mare sub egida UE, la granița Greciei cu Turcia, au fost filmate in timpul unor manevre ce par sa incalce flagrant legislația internaționala, relateaza site-ul Radio Europa Libera.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au descoperit, la controlul de frontiera al unei nave sosite din Turcia, doi cetateni din Republica Guineea imbarcati clandestin la bord, acestia fiind declarati anterior sosirii navei in portul maritim de catre comandant, potrivit unui…

- Un nou gard la frontiera dintre Grecia si Turcia va fi ridicat pana in luna aprilie a anului viitor, pentru a descuraja trecerea migrantilor, a anuntat sambata cabinetul premierului grec Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, care a facut o vizita in regiunea Evros, din nord-estul Greciei, pentru a inspecta…

- Politistii de frontiera au descoperit, in zona de sud a Portului Constanta, un marinar turc care comercializa aproximativ 5.000 de pachete de tigari de contrabanda, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Garda de Coasta, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, marti noaptea,…