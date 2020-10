Stiri pe aceeasi tema

- UE aloca 220 milioane de euro pentru transferul pacientilor COVID intre tarile membre. Uniunea Europeana a anunțat ca va finanța transferul pacienților COVID-19 in interiorul granițelor sale, cu scopul de a preveni supra-aglomerarea spitalelor, ca urmare a inmulțirii infecțiilor pe intreg continentul.…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat joi ca Uniunea Europeana va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 dintr-o tara in alta, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state membre de al doilea val…

- In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 35.351 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 82 de decese, bilantul fiind de 6.245. In prezent, 782 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din…

- Irlanda reintra in izolare. Nu e chiar carantina totala, ca in primavara - școlile raman deschise, dar activitațile comerciale neesențiale se suspenda. Este prima țara din Uniunea Europeana care instituie asemenea restricții la nivel național, in valul doi al pandemiei.

- Calatorii din intreaga Europa ar putea evita carantina conform intentiei UE de a introduce un regim cuprinzator de testare a COVID-19, a anuntat luni publicatia britanica The Telegraph, informeaza Reuters preluat de agerpres. Comisia Europeana doreste ca testarea sa fie alternativa preferata carantinei…

- Industria farmaceutica europeana a facut campanii in Uniunea Europeana pentru a obține protecție financiara in caz de probleme cu vaccinurile viitoare, dupa ce acestea vor fi introduse pe piața. Intensificarea cursei pentru a produce primul vaccin impotriva Covid-19 produce riscuri inevitabile, conform…

- Romania este țara cu cea mai mare rata a deceselor provocate de COVID-19, la nivelul Uniunii Europene, de mai bine de o luna. Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a explicat cum s-a ajuns la aceasta situație. Un raport al Centrului European pentru Prevenirea si Controlul…

- Naguma Medical Supply a livrat ieri 2.749.550 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș. Livrarile vor avea loc zilnic intrucat se dorește acoperirea unui numar cat mai mare de locații, in cel mai scurt timp, pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de maști, a comunicat astazi,…