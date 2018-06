Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a aparat modificarile la sistemul judiciar facute de guvernul de la Varsovia, in contextul procedurii in desfasurare de sanctionare a Poloniei de catre Comisia Europeana, spunand ca executivul din care face parte va duce la capat noile legi, relateaza dpa.…

- Bancile moldovenesti isi revin dupa frauda din sistemul bancar si implementeaza reformele cerute de Uniunea Europeana. Declaratia a fost facuta de guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Sergiu Cioclea, intr-un interviu pentru agentia Reuters.

- Polonia si Uniunea Europeana trebuie sa aiba un dialog in legatura cu cazul Bialowieza, a declarat miercuri ministrul polonez al mediului Henryk Kowalczyk, la o zi dupa ce Curtea de Justitie a UE a decis ca Polonia a incalcat legislatia europeana atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca Polonia a incalcat legislatia europeana in domeniul mediului atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza, urmasa unor paduri ancestrale in Europa si sit natural protejat, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Instanta…

- Senatul polonez, dominat de conservatori, a adoptat luni amendamente la reformele controversate din justitie, care au provocat o reactie ferma din partea Comisiei Europene, transmite AFP. Amendamentele, adoptate deja saptamana trecuta de camera inferioara a Parlamentului, vizeaza legea referitoare la…

- Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a promis reduceri fiscale pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM) si alocarea unor fonduri sporite pentru copii, pensionari si infrastructura, in contextul in care sprijinul popular pentru formatiunea conservatoare este in scadere,…

- Camera inferioara a Parlamentului polonez a dat unda verde joi modificarii reformei justitiei, pentru a raspunde ingrijorarilor formulate de Uniunea Europeana, care a deschis in iulie anul trecut o procedura de infringement contra Poloniei pentru incalcarea principiilor comunitare, transmite Reuters.

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va efectua o vizita la Varsovia pe 9 aprilie, a indicat joi seara, pentru AFP, purtatoarea de cuvant a guvernului polonez. "Vizita sa este continuarea unui dialog impartial si bazat pe fapte intre guvernul polonez si Comisia Europeana", a declarat…