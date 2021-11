Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden l-a trimis la Moscova, la inceputul acestei saptamani, pe directorul CIA, Bill Burns, pentru a avertiza Kremlinul ca SUA urmarește indeaproape acumularea de trupe in apropierea graniței cu Ucraina. SUA au transmis ca ]ncearca sa determine ce motiveaza acțiunile Rusiei. Rara calatorie…

- Rusia a lasat efective militare in apropierea frontierei sale cu Ucraina dupa exercitiile recente, numarul soldatilor rusi din zona totalizand in prezent 90.000, a anuntat miercuri Ministerul Apararii ucrainean, relateaza Reuters. Fortele armate ruse au desfasurat recent o serie de aplicatii…

- Administratia de la Kiev a anuntat, miercuri, ca Rusia a mobilizat aproximativ 90.000 de militari in apropierea frontierelor Ucrainei, desi luni minimizase avertismentele unor oficiali de la Washington privind...

- Kremlinul a respins marti ca pe un „fals de slaba calitate” relatari ale mass media americane despre o comasare de forte rusesti in apropiere de frontiera cu Ucraina, dar a subliniat ca este treaba Moscovei unde isi deplaseaza trupele pe teritoriul rus.

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe in apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionand ca nu a observat in ultima vreme o sporire a trupelor sau a echipamentelor…

- Rusia concentreaza din nou trupe in apropiere de frontiera sa cu Ucraina, suscitand ingrijorarea unor responsabili americani si europeni care urmaresc ceea ce ei considera a fi drept "miscari neobisnuite" de echipamente si personal militar pe flancul vestic al Rusiei, a relatat la sfarsitul saptamanii…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit marti in Ucraina pentru negocieri asupra ajutorului militar american acordat Kievului, un subiect care nemultumeste Moscova, noteaza AFP. Seful Pentagonului are pe agenda o intalnire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si cu ministrul…

- Politia americana a intervenit joi in zona unui autovehicul in privinta caruia existau suspiciuni ca ar contine explozibili in apropierea Capitoliului, sediul Congresului SUA de la Washington, relateaza AFP. "Este vorba despre o ancheta pentru o amenintare cu bomba", a precizat politia…