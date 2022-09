Uniunea Europeană doreşte un nou indice de referinţă pentru gaze naturale lichefiate (GNL), bazat pe tranzacţii Cele 27 de tari membre ale UE negociaza propuneri facute saptamana trecuta pentru a controla cresterea preturilor energiei si a reduce costurile pentru consumatori, dar Bruxelles-ul exploreaza deja adoptarea unor masuri suplimentare. Intr-o lucrare distribuita statelor membre miercuri seara si publicata joi, Comisia UE a spus ca un indice alternativ al pretului GNL, pe care participantii de pe piata il pot folosi in mod voluntar, ar trebui sa se bazeze pe evaluari verificabile ale preturilor pentru livrarile de marfuri cu GNL, pentru a se asigura ca reflecta preturile mondiale reale pentru combustibil.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE prin Comisia Europeana a avertizat țarile membre ca o plafonare generala a prețurilor la gaze ar putea fi complexa și ar putea prezenta riscuri pentru securitatea energetica, in contextul in care unele țari au cerut Bruxelles-ului sa intervina pentru a controla prețurile. Comisia a transmis miercuri…

- Analiza Le Monde preluata de Rador: In timp ce mulți ruși care au varsta de mobilizare se prezinta la granițele Uniunii Europene, problema acordarii statutului de refugiat sau a unei vize umanitare dezbina profund statele membre Aceasta este o intrebare care ii dezbina profund pe europeni și care…

- Consumatorii și intreprinderile din intreaga lume se confrunta cu prețuri mai mari pentru orice produs, de la indragitele tortilla din Mexic pana la cutiile de aluminiu folosite de companiile de bere, scrie AFP. Inflația a crescut dupa ce țarile au ieșit din blocada Covid și a crescut vertiginos de…

- Franța și Germania se vor ajuta reciproc pentru a face fața crizei energetice, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. Franța va fi pregatita sa furnizeze gaz Germaniei, in timp ce Germania a fost de acord sa trimita energie electrica in Franța, daca este necesar, a declarat Macron dupa o convorbire…

- Tarile europene sunt pe cale sa isi atinga obiectivul de umplere a depozitelor de gaze pana la inceputul acestei ierni, dar costul reinnoirii rezervelor va fi de peste 50 de miliarde de euro, de 10 ori mai mare decat media istorica, transmite Reuters.Guvernele europene s-au ingrijorat ca reducerea…

- Guvernele europene s-au ingrijorat ca reducerea livrarilor Rusiei prin principalul sau gazoduct catre Germania va lasa tarile in imposibilitatea de a-si indeplini obiectivele de reumplere a depozitelor pentru iarna. Acestea au reusit sa reumple mod constant depozitele de gaze prin reducerea cererii,…

- Specialiștii in energie considera ca intreaga factura pentru salvarea pieței europene de energie electrica in aceasta iarna va depași cifra de 200 de miliarde de dolari. Iar aceasta suma nu acopera situația in care Rusia ar inchide complet furnizarea de combustibil pur catre Europa și nici o iarna mai…

- In aceste conditii dificile, guvernele si bancile centrale adopta mixuri de politici care includ masuri de subventionare a preturilor mari ale energiei si majorari ale dobanzilor, care au provocat temeri legate de producerea unei recesiuni, pentru a tempera cresterea preturilor. Guvernele, in frunte…