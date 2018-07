Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti ca acordul asupra migratiei incheiat intre partidele membre ale coalitiei guvernamentale din Germania pare a fi in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Presedintele american a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene cu cele ale Beijingului-dusmanul comercial al Statelor Unite. Bine spunea Merkel: europenii trebuie sa-si ia soarta in maini… Intr-un interviu acordat Fox News, Trump a rostit fara sa clipeasca: ” “Uniunea Europeana face, probabil,…

- Unul dintre summit-urile cheie ale Uniunii Europene s-ar putea incheia fara o soluție pentru problema migrației ilegale, relateaza BBC. Guvernul de dreapta al Austriei preia președinția rotativa a UE luna viitoare și are o poziție ferma privind migrațiile ilegale. La fel și vecinii Grupului de la Vișegrad:…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Uniunea Europeana regreta profund decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul, denumit oficial Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), a afirmat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini,…

- Este a doua infrangere pentru Theresa May in Camera Lorzilor, in mai puțin de o saptamana. Camera Lorzilor din parlamentul britanic a votat luni în favoarea păstrării Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în legislaţia Regatului Unit, după Brexit, informează…

- Acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 75%, printre subiectele importante inca nerezolvate fiind gestionarea frontierei dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, a apreciat vineri negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru…

- Prezent in Republica Moldova in calitate de Copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere UE-RM, pentru cea de-a VI-a reuniune a acestui format, Europarlamentarul PSD Andi Cristea a dat asigurari ca prima tranșa din programul de asistența macro-financiara al Uniunii Europene ar putea intra in…