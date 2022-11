Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban a luat UE ostatica și cere miliarde de euro, in schimbul deblocarii unei serii de acorduri majore – de la ajutorul oferit Ucrainei la ințelegere globala privind stabilirea unui prag minim a impozitului pe profit, scrie publicația europeana Politico . Liderul de la Budapesta susține ca banii…

- Ungaria se afla in fata unor decizii dificile, precum aceea daca va participa sau nu la procesul de sustinere financiara a Ucrainei, a declarat vineri la postul de radio Kossuth premierul ungar Viktor Orban, potrivit agenției MTI, preluata de Agerpres . Ucraina are nevoie de un ajutor financiar de circa…

- Ungaria a lansat oficial, vineri, un sondaj de „consultare nationala” in care cetațenii sunt intrebați daca sunt sau nu de acord cu opoziția guvernului de la Budapesta fața de sancțiunile impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, informeaza AFP, preluata de…

- Ungaria ar trebui sa se pregateasca pentru un razboi prelungit in Ucraina vecina, a declarat luni prim-ministrul Viktor Orban, criticand aspru sanctiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeana, despre care a spus ca "s-au intors impotriva ei" prin cresterea preturilor la

- Comisia Europeana (CE) a denuntat duminica ”nereguli” si ”carente” in procedurile licitatiilor publice ungare – o proportie ”anormal” de mare a unor oferte unice in aceste contracte si lipsa unui control al conflictelor de interese si a unor proceduri judiciare in cazul unor suspicicuni de frauda. ”Polonia…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca i s-a parut „amuzant” faptul ca Parlamentul European a adoptat un raport in care țara sa este numita o „autocrație electorala”, relateaza Euronews . „Mi se pare amuzant”, a spus Orban in timpul unei vizite la Belgrad. „Singurul motiv pentru care nu radem…

- Parlamentul European a adoptat joi cu o majoritate covarșitoare un raport in care condamna masurile luate in Ungaria de guvernul lui Viktor Orban, pe care le considera contrare mersului democrației. Europarlamentarii constata „un risc clar de incalcare grava” de catre Ungaria a valorilor pe care se…

- Ungaria va ramane fara fondurile de peste 5 miliarde de euro din PNRR, dar și fara circa 70% din principalele programe finanțate cu fonduri UE in exercițiul bugetar 2021-2027, transmite ziarul austriac Die Presse . Decizia ar urma sa fie anunțata de comisarul european pentru buget, austriacul Johannes…