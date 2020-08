Stiri pe aceeasi tema

- DJ 251 Smardan-Matca a fost modernizat printr-o investitie cu fonduri europene de aproximativ 69 milioane lei, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea. Potrivit acestuia, este vorba despre proiectul de modernizare a 28 de kilometri de drum judetean cu fonduri prin…

- Primarul Antal Arpad si presedintele Camerei de Comert si Industrie Covasna, Edler Andras, au prezentat programele de redresare economica pentru sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii din Sfantu Gheorghe. Cele doua scheme de minimis asigura un buget de 10, respectiv 5 milioane de lei intreprinderilor…

- Administratia locala continua sa neglijeze fondurile europene care ar putea sa schimbe conditiile in care elevii lugojeni invata. Primaria Lugoj nu a depus nici macar un proiect pentru a obtine bani pentru reabilitarea scolilor lugojene, astfel ca de multe ori salile de cursuri se renoveaza din banii…

- RESITA – Marti, 4 august, a fost predat constructorului amplasamentul pentru realizarea investitiei ce vizeaza „Extinderea/dotarea infrastructurii UPU din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita”. Termenul de finalizare al lucrarilor este de 18 luni! Proiectul prevede, pe langa extinderea cu un…

- Buziasul va primi patru milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii scolare, respectiv pentru repararea mai multor strazi din oras. Banii provin din fondurile europene disponibile in cadrul Programului Operational Regional. Miercuri a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Imbunatațirea…

- Țara cu potențial agricol imens, Romania a importat cu 25% mai mult lapte, oua și miere, in primul trimestru. Exporturile au fost de aproape patru ori mai mici Valoarea importurilor de produse lactate, oua si miere a totalizat 174,98 milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu…

- Cadastru gratuit in 18 comune din Argeș, printre care și localitatea Bascov. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a…

- Constructorii italieni au inceput modernizarea Caii Eroilor din municipiul Targu Jiu. Este vorba de primul tronson dintr-o investiție totala de 40 de milioane de euro. Valoarea lucrarilor care au debutat saptamana aceasta este de doua milioane de euro. Sumele au fost asigurate de Ministerul Dezvoltarii.…