- Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in Camera Deputatilor."Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din Uniune care va avea crestere economica…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Europa a inregistrat un declin semnificativ in luna martie in contextul pandemiei de COVID-19, care a venit cu o serie de restrictii de calatorie, a comunicat joi Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), informeaza DPA. Conform EASO,…

- Polonezii au arestat un libanez suspectat de pregatirea unor atentate. Anunțul a fost facut, luni, de un purtator de cuvant al ministerului care coordoneaza serviciile speciale, conform Ageprpres.Potrivit lui Stanislaw Zaryn, libanezul - a carui identitate nu a fost dezvaluita - intentiona sa creeze…

- ​Fermierii din Uniunea Europeana, inclusiv România, vor beneficia de avansuri mai mari la plațile directe la hectar acordate de Comisia Europeana, a informat joi, executivul comunitar, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni, ca trebuie pastrate precautiile si distanta, mentionand ca inchiderea cimitirelor a fost necesara... The post Ministrul Sanatații anunța inca trei saptamani de creștere a numarului cazurilor de coronavirus in Romania appeared first on Renasterea banateana…

- Rusia a anunțat luni un numar record de noi cazuri de infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, respectiv 954, bilanțul total din aceasta țara urcand astfel la 6.343, transmite Reuters.Moscova ramane epicentrul epidemiei cu 591 de noi cazuri, urmata de regiunea Moscova (82 de persoane) și Sankt…

- Cererile de azil s-au inmultit in Uniunea Europeana in 2019 pentru prima data de la varful din 2015, conform datelor publicate miercuri de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), relateaza AFP. "Peste 714.000 de cereri au fost depuse in 2019" in cele 28 de tari din UE, Norvegia si Elvetia, "in…