Comisia Europeana a aprobat construirea unui drum expres intre orașele Craiova și Pitești. Uniunea Europeana va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orașe. Proiectul, care face parte din rețeaua transeuropeana de transport, include construirea a doua benzi de circulație in fiecare direcție, 10 tronsoane de racord și 75 de poduri sau pasaje. Noul drum expres va imbunatați traficul in regiune, unde in prezent deplasarea se desfașoara cu viteze medii sub 60 km/h, iar numarul deceselor este cu 5,8 % peste…