Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va analiza toate modalitatile de mentinere a incetarii oficiale a focului in Libia in cazul ajungerii la o astfel de evolutie, dar orice acord de pace va avea nevoie de sprijinul real al Uniunii Europene pentru a putea rezista, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Cel putin 18 civili au fost ucisi miercuri in Siria in raiduri aeriene ale regimului Bashar al-Assad impotriva provinciei Idlib, potrivit unui nou bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in pofida unui armistitiu convenit saptamana trecuta intre Moscova…

- Trupele omului forte din estul Libiei, maresalul Khalifa Haftar, au anuntat sambata un acord de incetare a focului cu incepere de duminica, orele 0.00 (sambata, 22.00 GMT), conform apelului lansat miercuri de Moscova si Ankara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acestea au avertizat insa intr-un scurt…

- Ministerul turc al Apararii a comunicat vineri ca a convenit cu Rusia o incetare a focului in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, incepand de duminica, 12 ianuarie, pentru a permite plecarea civililor din calea violentelor, transmite Reuters. Sute de mii de persoane s-au refugiat in ultimele saptamani…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters. Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare…

- Turcia a anuntat duminica ca nu se va retrage din posturile sale de observatie din regiunea Idleb din nord-vestul Siriei, unde fortele regimului de la Damasc, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele incepand cu 16 decembrie, transmite AFP. Armata turca a creat 12 posturi de observatie…

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…