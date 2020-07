Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat miercuri ca protejarea drepturilor si libertatilor locuitorilor din Hong Kong este "esentiala", potrivit AFP. Aceste drepturi sunt in special "libertatea cuvantului, a mass-media, de asociere, de adunare si de a manifesta", sustine Josep Borrell, in contextul in care au avut deja loc primele arestari in fosta colonie britanica pe baza noii legi privind securitatea nationala impusa de Beijing. "In conformitate cu asigurarile oferite de China in trecut, Uniunea Europeana considera esential ca drepturile si libertatile de care se bucura locuitorii…