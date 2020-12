Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce autoritațile franceze au deblocat circulația dinspre Regatul Unit și Irlanda de Nord, producatorii de somon din Scoția cer autoritaților din Regat sa le acorde prioritate la trecerea graniței. Aceștia iși doresc sa profite de cea mai aglomerata perioada a anului pentru vanzarile peste Canalul…

- Producatorii de somon din Scotia au cerut autoritatilor din Marea Britanie si Franta sa le acorde prioritate la trecerea granitei, dupa ce autoritatile franceze au deblocat circulatia dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in ideea de a profita de cea mai aglomerata perioada a anului…

- Aproximativ 1.500 de camioane sunt blocate in comitatul britanic Kent de 48 de ore, formand o coada uriașa, dupa ce Franța a interzis orice intrare dinspre Marea Britanie din cauza noii tulpini de coronavirus descoperita in UK, conform The Guardian. Printre șoferii de TIR-uri care așteapta la granițe…

- Sute de romani sunt blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța dupa noile restricții de calatorie. Incepand cu ora 19:00, toate zborurile pe ruta Romania – Marea Britanie vor fi suspendate, pentru urmatoarele 14 zile, cel putin. Cei care au aterizat azi-noapte, pe aeroportul Otopeni, dupa miezul…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat, luni, pe Twitter, ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters, citata de Agerpres.Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Regatul Unit a plasat un acord comercial cu Statele Unite in fruntea unei liste de prioritati post-Brexit, subliniind ca incheierea unor acorduri bilaterale este unul dintre principalele beneficii ale iesirii din Uniunea Europeana. ”Intensificam negocierile, pentru a ne afla intr-o pozitie buna, care…

- Conflictul dintre Londra și Bruxelles ia amploare. Comisarul desemnat pentru Servicii Financiare spune ca ar putea bloca accesul City of London la piata UE Uniunea Europeana este pregatita pentru orice tip de Brexit, inclusiv la blocarea accesului sectorului financiar britanic la piata UE, a declarat…