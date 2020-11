Confruntarile dintre armata etiopiana si fortele rebele din Tigray, Etiopia, destabilizeaza in mod grav regiunea est-africana, a subliniat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, care a cerut incetarea ostilitatilor, transmite Reuters. Sute de persoane au fost ucise si peste 41.000 de oameni s-au refugiat in Sudan in luptele incepute la 4 noiembrie in Etiopia. ''Mi-am exprimat ingrijorarea profunda cu privire la sporirea violentelor etnice, la numeroasele victime si la incalcarile drepturilor omului si ale dreptului umanitar international'', a declarat Borrell. Etiopia…