Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a confirmat si in 2017 ca este cel mai mare exportator si importator global de produse agroalimentare, valoarea comertului la aceasta categorie ajungand anul trecut la 255 de miliarde de euro, s...

- Uniunea Europeana (UE) a confirmat ca intentioneaza sa adopte din iulie masuri de retorsiune la decizia SUA de a impune taxe vamale la importurile de otel si aluminiu. Majoritatea statelor membre sprijina planul Comisiei Europene (CE) de a impune taxe la unele produse importate din SUA, in…

- In Romania, numarul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan este la jumatate fața de media europeana. O contribuție esențiala la aceasta diferența o are faptul ca in țara noastra conducerea sub influența alcoolului este interzisa. Experiența acumulata la nivel european arata…

- Comisia Europeana a avertizat Ministerul Agriculturii ca trebuie sa respecte regulile privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Daniel Buda. "Domnule ministru Petre Daea, va solicit public demisia ca urmare…

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri sub nivelul record inregistrat in 2012, arata datele...

- Exporturile europene de produse agroalimentare raman solide in ianuarie, majorand balanta comerciala la 300 de milioane de euro, se arata intr-un comunicat publicat marti de Comisia Europeana (CE).

- Volumul exporturilor de armament a crescut in intreaga lume in perioada 2013-2017, iar Statele Unite si-au consolidat pozitia de principal exportator, arata un raport elaborat de Institutul International pentru Pace din Stockholm (SIPRI).