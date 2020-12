Uniunea Europeana a denuntat vineri condamnarea in contumacie la o pedeapsa grea cu inchisoarea a jurnalistului turc Can Dundar si atentionat Ankara asupra consecintelor "evolutiei negative" a situatiei drepturilor omului pentru relatiile bilaterale, relateaza AFP. Aflat in exil in Germania, Can Dundar, devenit inamic al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a fost condamnat miercuri la peste 27 de ani de inchisoare de un tribunal turc pentru ancheta sa publicata in 2015 asupra livrarilor de arme de catre serviciile secrete turce catre grupari extremiste in Siria. "Uniunea Europeana si-a transmis…