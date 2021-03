Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa primeasca peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la BioNTech-Pfizer in al doilea trimestru, dupa incheierea unui acord ce prevede o ‘accelerare’ a livrarilor, a anuntat marti Comisia Europeana, in timp ce administrarea vaccinului AstraZeneca a fost…

- 10 milioane de doze suplimentare de vaccin Pfizer vor fi livrate in avans in Uniunea Europeana. Comisia Europeana si BioNTech-Pfizer au ajuns la un acord pentru livrarea in avans a 10 milioane de doze de vaccin in trimestrul al doilea al acestui an. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Laboratorul BioNTech-Pfizer va furniza luna martie catre tarile membre ale UE 4 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 pentru a combate propagarea noilor variante de coronavirus, a anunțat, miercuri, președintele Comisieie Europene, Ursula von der Leyen, relateaza Agerpres, care…

- "Comisia a adoptat noul contract astazi", a declarat purtatorul de cuvant, citat de Romania Actualitați . Un oficial implicat in convorbirile cu Pfizer a declarat ca, in temeiul noului acord, statele UE au plasat deja comenzi pentru livrarea a 200 de milioane de doze in acest an si continua discutiile…

- Laboratorul german BioNTech a anuntat luni accelerarea livrarii in Uniunea Europeana a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat impreuna cu compania americana Pfizer, afirmand ca vor putea furniza pana la 75 de milioane de doze suplimentare in al doilea trimestru al anului,

- Comisia Europeana a propus vineri statelor membre ale UE sa achizitioneze inca 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer, cu optiunea de a achizitiona alte 100 de milioane de doze. „Acest lucru ar permite UE sa achizitioneze pana la 600 de milioane de…

- Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19, in plus fata de cele 300 de milioane deja cumparate, dubland astfel numarul de doze achizitionate de la acesti producatori, a anuntat vineri presedinta Comisiei…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca vaccinul produs de Moderna este așteptat sa ajunga in Romania pana la jumatatea acestei luni. Țara noastra va primi aproximativ 3,5 milioane de doze."4,3% din cantitate revine Romaniei,…