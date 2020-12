Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat ca toate cele 27 de state din Uniunea Europeana ar putea incepe campaniile de vaccinare in acceași zi, sugerand data de 27 decembrie. "Este un cadou de Craciun pentru toți cetațenii", a afirmat și vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis…

- Avansul catre Comisia Europeana pentru achiziționarea vaccinurilor anti COVID-19 a fost achitat. Acesta se ridica la peste 12 milioane de euro. "Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin...

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, informeaza News.ro.Alexandru Rafila a declarat ca in prezent sunt in studii…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum, potrivit News.ro. E vorba despre o prima…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este in discutii cu mai multe companii pentru a asigura potentiale vaccinuri pentru COVID-19, in contextul in care numarul de infectari a crescut "ingrijorator" in Europa, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES."Comisia…

- In timp ce Uniunea Europeana a incheiat sase acorduri cu laboratoare pentru a rezerva sute de milioane de doze de vaccinuri potentiale, ea nu a dezvaluit nicio suma estimata si nici conditiile comerciale. "Exista probleme de concurenta, nu ar fi o idee buna publicarea acestor informatii pana cand nu…