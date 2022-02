Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat vineri ca sediul consulatului Rusiei la Lvov, in Ucraina, a fost atacat cu un cocteil Molotov, transmite Reuters. Ministerul a protestat in mod oficial fata de acest atac, pe care l-a numit 'un act de terorism', potrivit Agerpres.De asemenea,…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…