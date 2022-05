Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a afirmat intr-un interviu acordat ziarului Financial Times ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina, transmite luni Reuters citata de Agerpres.

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, afirma ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina. Uniunea Europeana si aliatii sai occidentali au restrictionat rezervele internationale ale bancii centrale a Rusiei dupa invazia…

- Organizația Mondiala a Sanatații a sfatuit Ucraina sa distruga agenții patogeni cu grad ridicat de pericol aflați in laboratoarele de sanatate publica ale țarii pentru a preveni „orice potențiale scurgeri” care ar putea raspandi boli in randul populației, a declarat agenția pentru Reuters. Experții…

- Decizie neașteptata luata la Bruxelles – Uniunea Europeana a decis sa fie un jucator activ in razboiul din Ucraina. Astfel, intr-o mișcare pe care mulți o traduc drept declarație de razboi la adresa Rusiei, UE a hotarat sa blocheze toate rezervele valutare deținute in strainatate de Banca Centrala a…

- Uniunea Europeana (UE) a propus astazi sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…