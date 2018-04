Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor din UE-27, reuniti la Bruxelles, au adoptat vineri dimineata liniile directoare ale negocierilor referitoare la viitoarea relatie dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Dobal Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Reusita negocierilor cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana presupune accelerarea discutiilor, cu numai 13 luni inaintea datei oficiale a Brexit-ului, a subliniat miercuri negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si Reuters. ''Daca vrem ca aceste…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Uniunea Europeana a propus infiintarea unei Curti de Arbitraj destinate reglementarii litigiilor sale cu Elvetia, masura venind in contextul negocierilor desfasurate in prezent pentru un nou tratat intre Bruxelles si Berna, relateaza Reuters, care citeaza surse implicate in acest dosar.