Rata conversiei urmeaza sa fie de 7,53450 kune un euro, precizeaza Consiliul European. Croatia today signed the final acts granting the country Eurozone membership. is now ready to adopt the euro on 1 January 2023. The euro will strengthen the Croatian economy and benefit its citizens, businesses and society. — European Commission (@EU_Commission) ”Adoptarea euro nu este o cursa, ci o decizie politica responsabila”, aprecaza, citat in comunicat, ministrul ceh al Finatelor Zbynek Stanjura, a carui tara detine presedintia semestriala a Uniunii Euroene (UE) dupa Franta. In vederea unei aderari…