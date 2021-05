Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus indemna vineri tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele de vaccin sistemului Covax, pentru a fi redistribuite unor tari sarace, relateaza AFP. Tedros…

- Statele Unite sustin ridicarea protectiei proprietatii intelectuale a vaccinurilor impotriva covid-19, in vederea unei accelerari a productiei si distributiei vaccinurilor in lume, a anuntat administratia lui Joe Biden, o decizie in vederea unei suspendari a brevetelor vaccinurilor anticovid salutata…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca minte pentru „Guvernul Sau”, cand spune ca doar Portugalia a depus pana in prezent PNRR, ci și Italia, iar Franța și Germania le vor depune joi: „Numai Guvernul dvs s-a intors cu capul in traista de la Comisia Europeana”. „Iohannis…

- Un grup select format din peste 100 de laureati ai Premiului Nobel si peste 70 de fosti lideri mondiali ii cer presedintelui american Joe Biden sa suspende brevetele de vaccin anti-COVID. Cu alte cuvinte, reteta vaccinului se dorește sa fie la liber, iar productia de vaccinuri sa fie incurajata in toata…

- Franta va inchide scolile la nivel national pentru trei saptamani ca urmare a cresterii numarului de cazuri de infectie cu noul coronavirus, a anuntat, miercuri seara, presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Va fi o saptamana de invatamant la distanta, urmata de o vacanta de primavara de doua saptamani.…

- Dupa ce mai multe țari europene dependente de turism au cerut sa se introduca un pașaport de vaccinare pentru a se relua libera circulația, Comisia Europeana a decis sa introduca „adeverința electronica verde”. Informația vine de la Financial Times și Politico, dupa cum arata Libertatea . Certificatul…

- Guvernul a discutat miercuri în prima lectura un proiect de OUG care modifica legislatia de achizitii publice, a anunțat ministrul transporturilor Catalin Drula. Acesta a spus ca actul normativ clarifica aspecte privind domiciliul operatorilor economici care pot participa la procedurile de achiziție…

- Pana la sfarsitul anului Europa va fi in masura sa produca 2-3 miliarde de vaccinuri pe an, sustine comisarul european pentru piata interna Thierry Breton. Acesta spune ca cetatenii Uniunii Europene ar putea fi vaccinati pana la sfarsitul verii, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Comisarul european…