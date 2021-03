Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Uniunii Europene de reglementare a piețelor financiare a anunțat marți ca a amendat cu 3,7 milioane de euro cinci entitați europene ale agenției de rating Moody's din cauza încalcarii reglementarilor privind conflictul de interese, relateaza AFP și Barrons.Neregulile au…

- Fondul suveran rus (RDIF) a anuntat luni ca s-a ajuns la acorduri pentru producerea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V "cu societati din Italia, Spania, Franta si Germania", în asteptarea omologarii acestuia în Uniunea Europeana, transmite AFP și Agerpres."În momentul…

- Romania este in top 20 țari la capitolul vaccinare in masa anti-coronavirus. Conform statisticilor Bloomberg , țara noastra ocupa 18 la nivel global. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe locul 6. Statisticile includ datele colectate pana in data de 17 ianuarie, cand in Romania era incheiata…

- Romania - locul al 15-lea in UE la numarul de autoturisme noi inmatriculate Foto: Arhiva/Bogdan Predescu. România ocupa locul al 15-lea, între țarile Uniunii Europene, în ceea ce privește numarul de autoturisme noi înmatriculate în 2020, în scadere…

- In luna decembrie 2020, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.3% fata de decembrie 2019, atingandu-se un nivel de 1,031,070 unitați. In perioada ianuarie-decembrie 2020: – se inregistreaza scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi in toate tarile din UE. Pe principalele…

- Romania se afla in partea de sus a unui clasament privind vaccinarea impotriva Covid, potrivit statisticilor Bloomberg, informeaza Digi24. Conform sursei citate, țara noastra se afla pe locul 18 la nivel global, iar in UE pe locul 6. Datele luate in considerare pentru Romania sunt cele din 17 ianuarie…

- Romania este in partea de sus a clasamentului in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19. La nivel global este pe locul 18, conform statisticilor Bloomberg , in condițiile in care acestea iau in considerare și UE, ca entitate, și țarile membre. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…