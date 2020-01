Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, a anuntat acesta duminica, printr-un comunicat al UE care indeamna la "detensionarea" situatiei din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.Citește și: SONDAJ CURS -…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a "subliniat" sambata intr-o discutie cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, "necesitatea unei dezescaladari a situatiei", dupa moartea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac armat la Bagdad, noteaza AFP. In cursul acestei dialog…

- Israelul se opune acordului semnat luna trecuta intre Libia si Turcia ce delimiteaza frontiera maritima in estul Mediteranei, desi acordul este putin probabil sa conduca la un conflict cu Ankara, a declarat luni ministrul de externe israelian, citat de Reuters.Acordul dintre Ankara si Tripoli…

- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- ONU a subliniat miercuri importanta pentru Grecia si Turcia de a avea un "dialog continuu" asupra subiectelor sensibile, dupa cererea Atenei ca Natiunile Unite sa condamne un controversat acord maritim incheiat recent intre Ankara si Tripoli, relateaza AFP. "Secretariatul Natiunilor Unite nu ia pozitie…

- Autoritațile de la Atena au solicitat marți Organizației Națiunilor Unite sa condamne în mod oficial un acord semnat de Turcia și Libia care traseaza o granița maritima între cele doua state în apropierea insulei grecești Creta, a declarat Stelios Petsas, purtator de cuvânt al…

- "Am mai spus asta. Poate subestimati aceste avertismente. Aceste porti se vor deschide. Acesti membri ai Daesh au inceput sa fie trimisi catre voi si vor mai fi", a spus el, folosind acronimul arab pentru Statul Islamic. "Atunci veti fi pe cont propriu", a adaugat el.Erdogan a raspuns astfel…