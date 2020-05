Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier a acuzat duminica Marea Britanie de faptul ca a facut pati in urma fata de angajamentele pe care si le-a asumat si a amenintat ca nu se va incheia un acord in cazul in care acest lucru continua, relateaza DPA.

- Înaintea unei saptamâni cruciale pentru negocierile postBrexit, Michel Barnier, negociatorul șef al UE, a subliniat, într-un interviu acordat duminica ziarului britanic The Times, ca „timpul se scurge”, avertizând Regatul Unit ca nu va exista un acord daca Londra…

- Relațiile dintre Londra și Bruxelles au devenit și mai tensionate de miercuri. Negociatorul UE, Michel Barnier , a prezentat o scrisoare pe care tocmai o trimisese omologului sau britanic, David Frost . Acesta procedase la fel marți. In scrisoare, Barnier se arata foarte critic fața de metoda folosita…

- Potrivit prim vicepresedintelui PNL, romanul i-a cerut ajutorul spunandu-i ca 300 dintre muncitori sunt infectați cu coronavirus și nu primesc asistența. "Am primit un telefon in urma cu cateva minute de la un roman plecat la munca in Germania, la o ferma din Pforsheim, langa Stuttgart. La…

- UE și Marea Britanie continua negocierile pentru relația post-Brexit, chiar și in contextul pandemiei Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii Bruxelles, au…

- UE și Marea Britanie continua negocierile in ceea ce privește relația post-Brexit, chiar și in contextul pandemiei Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii…

- "Aceste negocieri vor fi dure", a apreciat intr-un comunicat un purtator de cuvant al Executivului britanic. Citeste si Vrei sa emigrezi in UK? Ai nevoie, printre altele, de un salariu anual de 25.600 lire sterline In anumite domenii, precum pescuitul si nivelul alinienii la reglementarile…

- Marea Britanie trebuie sa respecte "independenta" Uniunii Europene, a declarat negociatorul-sef european pe tema Brexit, Michel Barnier, avertizand ca exista "divergente foarte grave" intre Bruxelles si Londra in negocierile privind relatiile bilaterale, anunța MEDIAFAX."Nu contesta nimeni…