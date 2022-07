Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a acordat Ungariei termen de o luna sa raspunda ingrijorarilor sale cu privire la statul de drept, inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria le va primi in cadrul bugetului din perioada 2021-2027 al blocului comunitar, relateaza…

- Parlamentul finlandez a votat, joi, o lege care sa permita instalarea de bariere la granita tarii cu Rusia, precum si inchiderea frontierei de 1.300 km solicitantilor de azil in caz de ”circumstante exceptionale”, relateaza Reuters. Proiectul de lege privind pregatirea, desi contestat in ceea ce priveste…

- Executivul comunitar atrage din nou atenția Ungariei cu privire la situația statului de drept, in cadrul unei reuniuni ai șefilor diplomațiilor europene acuzand ca autoritate de reglementare a mass-media din aceasta țara nu este indedpendenta și atragand

- Comisia Europeana a propus o serie de modificari la embargoul pe care il are in vedere cu privire la petrolul rusesc, in incercarea de a convinge si statele membre reticente sa sprijine noile sanctiuni, au declarat, vineri, pentru Reuters mai multe surse europene. Astfel, Comisia Europeana a prelungit…

- Un proiect de embargo asupra petrolului si a produselor petroliere achizitionate din Rusia a fost inaintat, in noaptea de marti spre miercuri, tarilor membre ale Uniunii Europene, dar masura continua sa suscite rezerve, au declarat mai multi oficiali si diplomati europeni pentru AFP. Comisia Europeana…

- Comisia Europeana va finaliza, cel mai probabil marti, documentul referitor la urmatorul si al saselea pachet de sanctiuni impus de UE Rusiei in urma razboiului sau din Ucraina, care ar include interzicerea cumpararii petrolului rusesc, deoarece exporturile de petrol reprezinta o sursa majora de venituri…

- Comisarul european pentru buget Johannes Hahn a fost mandatat sa trimita guvernului ungar o ''notificare scrisa'', in cadrul unei proceduri inedite care conditioneaza virarea fondurilor europene de respectarea principiilor statului de drept, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea…