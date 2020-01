Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a taiat dramatic in acest an din fondurile dedicate asistentei de preaderare pentru Turcia din cauza unei dispute pe tema forajelor de gaze naturale din Marea Mediterana si a ofensivei militare a Ankarei in Siria, potrivit unor relatari din presa, citate sambata de agentia dpa,…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU.In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Turcia va deschide portile pentru refugiatii sirieni care doresc sa ajunga in Europa daca Uniunea Europeana nu ii ofera suficient sprijin financiar, a declarat joi la Budapesta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, insistand ca Turcia nu poate duce singura povara intretinerii acestor migranti,…

- ''Indiferent ca vom primi sau nu sprijin, vom continua sa-i primim pe oaspetii nostri, dar numai pana la un anumit punct (...) Daca vom constata ca aceasta nu mai merge, nu vom avea alta optiune decat sa deschidem portile'' catre Europa, a spus Erdogan, citat de AFP, la o conferinta de presa comuna…

- Comisia Europeana deblocheaza o noua transa de 663 milioane de euro din finantarea convenita cu Turcia in cadrul acordului din 2016 pentru stoparea migratiei, a anuntat joi executivul comunitar, transmite dpa. Fondurile vor fi utilizate pentru programe de sanatate si educatie in Turcia, tara care gazduieste…

- Premierul ungar Viktor Orban a exprimat vineri sustinerea guvernului sau pentru ofensiva militara a Turciei in nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, ofensiva condamnata la nivel global, informeaza dpa.Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea…

- "Orice stat trebuie sa se intrebe daca poate si vrea sa fie membru NATO. Acest lucru este valabil si pentru Turcia", a declarat Rolf Mutzenich, citat de Funke Mediengruppe si de Tagesschau.deRolf Mutzenich a subliniat ca statele membre NATO au obligatia de a respecta anumite valori. "Invazia…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…