Uniunea Europeană a propus ca împreună cu SUA să suspende tarifele impuse unor importuri în valoare de miliarde de dolari timp de şase luni Suspendarea ar merge dincolo de perioada de 4 luni convenita de cele doua parti luna trecutp si ar da semnalul ca Bruxelles-ul vrea sa ajunga la un compromis intr-un conflict vechi de 16 ani referitor la subventiile pentru avioane. “Am propus suspendarea tuturor tarifelor reciproce timp de sase luni pentru a ajunge la o solutie negociata. Acest lucru ar crea un spatiu necesar de ragaz pentru industrii si lucratorii de pe ambele maluri ale Atlanticului”, a declarat Dombrovskis publicatiei germane. In luna martie, cele doua parti au convenit asupra unei suspendari de patru luni, care acopera toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

