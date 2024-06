Uniunea Europeană a plătit 3 miliarde de euro pentru tranziția energetică în 10 state membre Bruxelles-ul a oferit 2.967 de miliarde de euro prin Fondul de Modernizare pentru a sprijini 39 de proiecte energetice din 10 state membre dedicate utilizarii și desfașurarii surselor de energie regenerabila, modernizarii rețelelor energetice și eficienței energetice. precizand ca aceasta este cea mai mare debursare efectuata pana acum prin Fondul de Modernizare, precizand ca aceasta este cea mai mare plata de pana acum prin Fondul de modernizare, astfel incat din ianuarie 2021 cheltuielile au ajuns la 12,65 miliarde de euro. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

