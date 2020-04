Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe slovac Miroslav Lajcak a fost numit de UE reprezentant special pentru monitorizarea normalizarii relatiilor dintre Serbia si Kosovo, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Belgradul refuza sa recunoasca fosta sa provincie, care si-a declarat independenta in 2008. Ambele…

- Rusia va trimite 11 avioane militare cu echipamente medicale in Serbia, pentru a asista Belgradul in lupta cu epidemia, conform unui anunt dat publicitatii vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Reuters potrivit Agerpres. Serbia, tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, a…

- Kosovo a anuntat miercuri ridicarea masurilor prin care in urma cu un an si jumatate impusese tarife comerciale punitive Serbiei, autoritatile de la Pristina cedand acum in fata presiunii exercitate de Uniunea Europeana si de SUA, relateaza dpa. Premierul interimar kosovar Albin Kurti…

- Kosovo a anuntat miercuri ridicarea masurilor prin care in urma cu un an si jumatate impusese tarife comerciale punitive Serbiei, autoritatile de la Pristina cedand acum in fata presiunii exercitate de Uniunea Europeana si de SUA, relateaza dpa potrivit Agerpres. Premierul interimar kosovar Albin…

- Uniunea Europeana poate începe negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, conform proiectului unei decizii a celor 27 de state membre ale blocului comunitar, care a ajuns luni în posesia Reuters. Daca proiectul va fi aprobat, dupa cum se preconizeaza, în cursul…

- Noul prim-ministru al Kosovo, Albin Kurti, a cedat in fata presiunii occidentale, promitand joi o ridicare cel putin partiala a tarifelor de import la marfurile sarbe, dar Washingtonul a considerat imediat ca masura nu este suficienta, relateaza vineri DPA. "Pe 15 martie, guvernul va decide abolirea…

- Tudor Gheorghe a reacționat cu un mesaj, dupa ce a fost acuzat ca face propaganda pro-comunism si critica Uniunea Europeana in spectacolul „Degeaba 30“. Evenimentul a fost difuzat de Televiziunea Romana pe 26 ianuarie, chiar de ziua lui Nicolae Ceaușescu. Tudor Gheorghe a declarat pentru Adevarul ca,…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, spune ca este satul sa primeasca lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând ca Belgradul ramâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeana, în ciuda amânarilor fara…