Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis marti, 15 martie, exporturile in Rusia de masini scumpe, sampanie, bijuterii si alte bunuri de lux folosite de elitele care il sustin pe presedintele Vladimir Putin, pentru a sanctiona stilul lor de viata somptuos in contextul razboiului dus in Ucraina, relateaza AFP.O lista…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a bagat, joi dupa-amiaza, miniștrii in ședința. Videoconferința vine dupa negocierile de pace purate de dimineața din Antalya, intre miniștrii de externe din Ucraina și Rusia, negocieri care nu au dus la nici un rezultat satisfacator. Fii la curent cu cele…

- SUA vor suspenda importurile de petrol, gaze si carbune din Rusia, in contextul sanctiunilor masive aplicate din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, a anuntat, marti dupa-amiaza, presedintele Joe Biden. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Activista și artista Elena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fiica purtatorului de cuvant al președintelui Vladimir Putin a postat vineri un slogan impotriva razboiului pe Instagram Live, potrivit mai multor relatari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a bloca activele financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la razboiul lansat de Rusia in Ucraina, afirma oficiali de la Bruxelles, scrie Mediafax.…

- Danuț Pop, liderul PER, critica ferm decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și solicita comunitații internaționale solidaritate Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Președintele SUA, Joe Biden, reacționeaza la declarația lui Vladimir Putin, care a autoritzat operațiuni militare de amploare in Ucraina. Joe Biden susține ca toți vor fi solidari cu Ucraina și arata ca Vladimir Putin este singurul responsabil pentru victimele acestui razboi. Fii la curent…