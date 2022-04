Stiri pe aceeasi tema

- Tarile UE au inghetat active rusesti si belaruse in valoare de cel putin 29,5 miliarde de euro in cadrul sanctiunilor adoptate din cauza razboiului din Ucraina, potrivit unui bilant partial anuntat vineri de Comisia Europeana, informeaza Agerpres , care preia AFP. Aceste active includ ambarcatiuni,…

- Luxemburg a inghetat active rusesti in valoare de 2,5 miliarde de euro, dupa declanșarea conflictului din Ucraina, aderand astfel la sanctiunile pe care UE le-a impus Moscovei. Ministrul de Finante din Luxemburg, Yuriko Backes, a anuntat aceasta cifra intr-o sedinta cu usile inchise a Comisiei parlamentare…

- „Astazi, pentru prima data, va pot oferi informații despre valoarea fondurilor inghețate. Pana in prezent, SECO a fost informata despre fonduri și active in valoare totala de aproximativ 5,75 miliarde de franci elvețieni", a spus purtatorul de cuvant al Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice…

- Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana a decis astazi sa excluda șapte banci rusești importante din sistemul de plați bancare SWIFT. Masura vine in cadrul unui pachet mai larg de sancțiuni decise de UE dupa ce Rusia a invadat Ucraina și va intra in vigoare in termen de 10 zile.

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Uniunea Europeana isi propune sa ajute Kievul cu un pachet de asistenta financiara in valoare de 1,2 miliarde de euro pentru a atenua efectele conflictului cu Rusia, care a adunat trupe la granita cu Ucraina, a anunțat Ursula von der Leyen.