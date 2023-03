Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a incheiat vineri un acord pentru a reduce consumul final de energie in intregul bloc cu 11,7% pana in 2030, un obiectiv despre care parlamentarii au spus ca va ajuta la combaterea schimbarilor climatice si la limitarea utilizarii de catre Europa a combustibililor fosili rusi, transmite…

- Parlamentul a fost marți scena unui nou scandal politic prilejuit de adoptarea, in plenul reunit, a unei Declaratii la implinirea pe 24 februarie a unui an de la declansarea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Senatoarea Diana Șoșoaca a declarat ca prin primirea de trupe straine pe teritoriul Romaniei…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a avertizat joi, 2 martie, NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Agerpres. ”Si oricine decide livrarea…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…

- Cum adica, cel mai mare dusman al Rusiei si al lui Putin, seful celei mai mari armate din NATO, omul care a organizat sustinerea Ucrainei cu armament si bani, persoana care a blocat actiunea speciala a lui Putin in Ucraina, vine nestigherit la Kiev, fara ca Rusia sa reactioneze in vreun fel.

- Republica Ceha nu mai depinde de gazele naturale rusesti dupa ce si-a redus radical importurile in ultimul an, de cand Moscova a invadat Ucraina, informeaza duminica dpa, citata de Agerpres.ro. In luna ianuarie, importurile de gaze rusesti au scazut la zero, a scris sambata seara pe Twitter ministrul…

- Eșecul lui Putin de a mobiliza industria rusa pentru a sprijini efortul de razboi al Rusiei in Ucraina poate rezulta din temerile ca alte perturbari economice ar putea produce nemulțumiri interne suplimentare in Rusia.