Uniunea Europeana a importat in 2019 cafea in valoare de 7,5 miliarde de euro Uniunea Europeana a importat trei milioane de tone de cafea in 2019, cu 14% mai mult decat in urma cu zece ani, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,5 miliarde euro, arata datele publicate joi de Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei.



Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (932.000 tone exportate spre UE sau 31% din total) si Vietnam (673.000 tone, 22%). Ele sunt urmate de Honduras (221.000 tone, 7%), Columbia (166.000 tone, 6%), Uganda (145.000 tone, 5%), India (137.000 tone, 5%), Peru (113.000 tone,

Sursa articol si foto: business24.ro

