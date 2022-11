Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și statele sale membre au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de cel puțin 8 miliarde de euro, de la inceputul razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin, a declarat luni șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, potrivit Reuters și CNN.

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…

- SUA sunt dispuse sa sprijine finanțele Ucrainei cu un 1,5 miliarde de dolari pe luna, pe tot parcursul razboiului impotriva Rusiei, și iși forțeaza astfel aliații europeni sa se angajeze la sume similare, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Statele Unite(SUA) vor anunta, posibil chiar miercuri, un nou pachet de asistenta de securitate pentru Ucraina, in valoare de circa trei miliarde de dolari, a afirmat marti un oficial american, potrivit agentiei Reuters. Pachetul ar urma sa fie cel mai mare din partea Washingtonului in cele sase luni…