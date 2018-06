Stiri pe aceeasi tema

- Șefii țarilor UE la summitul de la Bruxelles au decis sa prelungeasca sancțiunile impotriva Rusiei pentru inca șase luni, informeaza Reuters citand o sursa diplomatica. „A fost o discuție foarte scurta despre Rusia, Ucraina și Acordurile de la Minsk, care au dus la o decizie politica de a prelungi sancțiunile…

- "Liderii UE au convenit sa prelungeasca sanctiunile economice impotriva Rusiei cu sase luni", a indicat pe contul sau de Twitter Consiliul European, care reprezinta statele membre. Discutia asupra Acordurilor de la Minsk s-a desfasurat dupa negocieri maraton asupra problemei migratiei la sfarsitul…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi intr-un summit la Bruxelles, sub presiunea de a arata progrese in dezbaterea de durata din blocul comunitar asupra migratiei, in contextul in care schimbarile politice din Germania si Italia au readus subiectul in actualitate, comenteaza agentia de presa…

- Uniunea Europeana a convenit sa deschida negocieri de aderare cu Albania si Fosta Republica Iugoslava Macedonia in iunie 2019, insa aceasta decizie este insotita de numeroase conditii cu privire la o continuare a reformelor, a anuntat presedintia bulgara a UE, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters,

- Uniunea Europeana a prelungit cu un an sanctiunile impuse Rusiei din cauza anexarii Crimeei in 2014, relateaza The Associated Press. UE subliniaza luni, intr-o declarație, ca ”ramane ferm angajata fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei” si ”condamna aceasta incalcarea a dreptului…

- Legea ii asigura intre altele presedintelui rus puterea de a rupe relatiile cu tari considerate neprietenoase si de a interzice comertul cu bunuri cu aceste tari.Initial, parlamentarii rusi propusesera ample restrictii asupra unor bunuri si servicii americane, de la alimente la medicamente…