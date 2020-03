Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis, marti seara, suspendarea accesului cetatenilor noneuropeni in spatiul comunitar, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, anunta cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Consiliul European a aprobat marti seara, in cadrul unui summit extraordinar desfasurat…

- Grecia va primi sprijin din partea Germaniei in privinta a pana la 1.500 de minori blocati pe teritoriul elen, in cea mai recenta criza de la frontierele externe ale Uniunii Europene, transmite dpa, citand un acord intervenit in cadrul coalitiei de guvernare de la Berlin. Blocul conservator…

- Astazi, presedintele Klaus Iohannis va primi Premiul European „Coudenhove-Kalergi” pentru anul 2020, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni, potrivit Hotnews. Premiul va fi acordat de catre Alteța Sa Serenisima, Prințul Nikolaus von Liechtenstein, președintele Societații Europene…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat joi oficial acordul privind Brexitul, ultimul pas in procesul retragerii Regatului Unit din blocul comunitar, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Acordul a fost aprobat prin procedura scrisa, a precizat Consiliul European, a doua zi dupa ce si Parlamentul…

- Cei mai mulți copii care cresc in alte țari din Uniunea Europeana sunt romani. Un studiu al Comisiei Europene arata ca aproape 600.000 de copii și tineri romani sub varsta de 20 de ani traiesc in alt stat UE, numarul acestora fiind cel mai ridicat din intreg spațiul comunitar, relateaza Deutsche Welle.In…

- Marea Britanie nu poate sa spere la relatii comerciale fara frictiuni cu Uniunea Europeana dupa Brexit fara a asigura libera circulatie pentru cetatenii europeni, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu exista libera circulatie a persoanelor, bineinteles…

- Romanii din Marea Britanie ar putea sa nu resimta nicio schimbare odata cu ieșirea din Uniunea Europeana. Dupa Brexit, Anglia ar putea sa asigure in continuare libera circulație pentru cetațenii europeni, astfel ca nu vor exista schimbari de aceasta natura.

- Consiliul European a decis, joi, prelungirea cu sase luni a sanctiunilor economice impuse Rusiei, anunta institutia intr-un comunicat postat pe site-ul propriu, anunța MEDIAFAX.Citește și: RUȘINOS Soț și soție, BATUȚI in fața secției de poliție, in vreme ce doua agente s-au BARICADAT inauntru,…