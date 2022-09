Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns vineri la un acord asupra unor masuri de urgenta in vederea ajutarii gospodariilor si intreprinderilor sa faca fata cresterii vertiginoase a preturilor energiei, anunta presedintia ceha a Consiliului European, relateaza AFP, scrie News.ro. Fii la curent…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, sustine ca nu se poate impune de catre Comisia Europeana obligativitatea unui anumit consum de electricitate sau gaz de catre cetatenii europeni in perioada iernii si ca poate fi vorba cel mult de o recomandare.”Este o intentie, o dezbatere,…

- Prețurile la energia electrica și gaze naturale au explodat peste tot in Uniunea Europeana..Polonia intentioneaza sa inghete anul viitor preturile la electricitate la actualul nivel, pentru gospodariile care consuma mai putina energie, Guvernul cautand modalitati de a atenua efectul majorarii…

- Numarul romanilor interesați de achiziția unei mașini electrice este in creștere. Mulți culeg informații și se pregatesc sa faca schimbarea, alții au cumparat deja un astfel de autoturism și impartașesc impresii.Cea mai populara mașina electrica in Romania este Dacia Spring, datorita prețului…

- Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor pentru salariile bugetarilor raportat la totalul veniturilor incasate, arata datele Consiliului Fiscal. Pe ultimul loc al clasamentului se afla Germania, care ofera cel mai mic procent din venituri catre bugetari.Dintre cele…

- Stațiile de incarcare pentru mașini electrice care au fost montate in Galați nu au putut fi activate deoarece constructorul a aruncat cutiile in care au venit, a declarat primarul orașului, Ionut Pucheanu.Situația a fost remediata in cele din urma, transmite publicația locala Viața Libera.„Am…

- Guvernul Sloveniei a anunțat joi, 14 iulie, plafonarea pretului energiei electrice pentru persoanele fizice si intreprinderile mici, pe o perioada de un an, informeaza Xinhua.Preturile reglementate vor fi valabile din septembrie anul acesta pana in august 2023, a anuntat ministrul Infrastructurii,…

- La doua luni dupa ce Comisia Europeana a propus o asistenta macrofinanciara urgenta de pana la 9 miliarde de euro pentru a mentine solvabilitatea statului ucrainean, ministrii de Finante ai UE au dat marti unda verde pentru un ajutor financiar de 1 miliard de euro, sustinut de bugetul UE, transmite…