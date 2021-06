Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis vineri sa interzica accesul in spatiul sau aerian pentru companiile aeriene din Belarus si sa finalizeze noi sanctiuni economice contra regimului de la Minsk condus de Aleksandr Lukasenko, au declarat pentru AFP surse diplomatice de la Bruxelles.

- Uniunea Europeana a decis vineri sa interzica accesul in spatiul sau aerian pentru companiile aeriene din Belarus si sa finalizeze noi sanctiuni economice contra regimului de la Minsk condus de Aleksandr Lukasenko, au declarat pentru AFP surse diplomatice de la Bruxelles. Masura, solicitata la finalul…

