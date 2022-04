Stiri pe aceeasi tema

- Din 22 martie a intrat in vigoare Regulamentul UE 2019/1238 privind Produsul Paneuropean de Pensii Personale (PEPP), actul de nastere al unei noi forme de pensie pusa la dispozitia cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene.

- Germania și parteneri precum Uniunea Europeana, Franța și Romania exploreaza modalitați de a reduce expunerea Moldovei la Rusia, de care se bazeaza cea mai saraca țara din Europa pentru aprovizionarea cu energie, a declarat marți ministrul de externe al G

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat joi ca grupul de lupta NATO care va fi pozitionat in Romania, alaturi de cele din Bulgaria, Slovacia si Ungaria, va insemna un surplus de militari pe teritoriul tarii noastre, o forta de descurajare, dar care nu este menita sa atace Rusia sau sa…

- Suntem in a cincea zi de razboi in Ucraina. Dupa ce armata rusa aproape ca a inconjurat Kievul, dupa ce Vladimir Putin și-a scos la inaintare arsenalul nuclear, iar luptele continua in marile orașe, azi se anunța negocieri de pace, in Belarus, in apropiere de granița. UPDATE, ora 14.00. Orașul Harkov,…

- Ultima ediție a Raportului privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, elaborat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), releva faptul ca digitalizarea și utilizarea noilor tehnologii și-au pastrat trendul ascendent, stimulate de impactul pandemiei COVID-19, dar și de necesitatea…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa solicite celor 27 de state membre sa iși faca stocuri cu gaze naturale inainte de fiecare iarna, mai precis in luna septembrie a fiecarui an, pentru a face fața eventualelor perturbari de aprovizionare, potrivit unui document consultat de agenția Reuters . Masura discutata…

- Vasile Pușcaș, Romanii in Uniunea Europeana, Editura Școala Ardeleana, Cluj-Napoca, 2022, proiect editorial aparut sub egida Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj Acest volum a fost publicat in zilele cand se marcau 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dar nu și-a propus incadrarea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a afirmat, vineri seara, ca in Romania exista o grava problema a fortei de munca, pentru contracararea careia s-a ajuns la aprobarea unui contingent de 100.000 de lucratori straini. ”Forta de munca este o problema in Romania, ganditi-va ca am ajuns…