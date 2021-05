Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a convenit miercuri sa-și redeschida complet granițele pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, potrivit surselor AFP, scrie Mediafax. Decizia vine odata cu scaderea numarului de cazuri pozitive nou inregistrate, majoritatea statelor membre ale UE observand o tendința…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și-a actualizat recomandarile privind COVID-19, afirmand ca persoanele vaccinate complet nu mai trebuie sa se distanțeze fizic de ceilalți, relateaza Insider, potrivit Hotnews. Orice persoana care a fost vaccinata complet poate participa la activitați desfașurate…

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…

- Inaltul Consiliu pentru Sanatatea Publica din Franta, care consiliaza autoritatile franceze in materie de politica sanitara, a apreciat luni ca persoanele vaccinate impotriva COVID-19 ar putea sa renunte la masca faciala intr-o incapere inchisa si privata, dar trebuie sa o pastreze in colectivitate,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 14.04.2021, in jurul orei…

- Romanii se pot intoarce in salile de spectacol doar daca au unul dintre aceste trei documente. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta ca un grup de lucru elaboreaza doua programe pilot care ar permite organizarea de spectacole in spatii inchise la Opera Nationala Bucuresti si la Teatrul National…

- In scolile din Franta creste alarmant numarul cazurilor de covid. Pentru prima oara, Guvernul de la Paris ia in calcul inchiderea unitatilor de invatamant. Si in Olanda numarul infectarilor creste, in pofida restrictiilor sanitare.

- Guvernul olandez intentioneaza sa introduca un 'pasaport' digital pentru persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sau au fost testate negativ la noul coronavirus, informeaza dpa. Ministrul olandez al sanatatii, Hugo de Jonge, a declarat pentru postul de televiziune NOS ca in aceasta…