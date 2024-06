Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene au aprobat, luni, o prima tranșa intre 1,2 și 1,4 miliarde de euro pentru ajutorul militar destinat Ucrainei, banii provenind din veniturile generate de activele rusești inghețate,...

- Guvernul Ungariei a semnat un acord cu Belarus, tara aliata cu Rusia si supusa sanctiunilor europene, pentru a contribui la construirea celei de-a doua centrale nucleare din Ungaria, a anuntat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, aflat la Minsk, relateaza Reuters, citata de News.ro.Reactorul…

- Reactorul PAK 2 din Ungaria este in constructie din 2014, iar societatea rusa Rosatom este responsabila cu proiectarea si lucrarile. Compania rusa construieste doua reactoare cu o capacitate de 1,2 gigawati fiecare la Paks, in centrul Ungariei, la 100 de km de Budapesta. „De o mare importanta este acordul…

- Ucrainenii ar putea caștiga in timp relativ scurt razboiul daca ar primi activele inghețate ale Rusiei din Occident, circa 300 de miliarde de euro, susține experta Iulia Joja. SUA au trecut o lege care le permite sa faca acest lucru, iar la nivelul UE au fost propuse deja masuri similare.

- La un acord privind utilizarea veniturilor de pe urma bunurilor ruse „inghețate” in urma pachetelor de sancțiuni impuse Rusiei dupa agresarea Ucrainei au ajuns miercuri, 8 mai, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene reuniți la Bruxelles. Este insa un acord ce mai are nevoie, inainte de aplicare,…

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se intalnesc luni la Luxemburg pentru a discuta despre consolidarea apararii aeriene a Ucrainei și extinderea sancțiunilor impotriva Iranului, transmite Reuters.

- Fermieri i romani au devenit un nou subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe rus plange de mila agricultorilor din Romania. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus…