Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre au convenit in unanimitate, printr-o procedura scrisa, o recomandare a Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru utilizarea testelor rapide antigen și recunoașterea reciproca a rezultatelor testelor COVID-19 pe intreg teritoriul UE, anunța un comunicat. Recunoașterea reciproca…

- Țarile din Uniunea Europeana au ajuns la un acord, in unanimitate, sa stabileasca un cadru comun pentru folosirea testelor rapide antigen și recunoașterea reciproca a rezultatelor testelor COVID-19 pe intreg teritoriul UE, anunța un comunicat al Consiliului European.

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns, miercuri, la un acord cu privire la recunoașterea reciproca a testelor antigen, in ajunul unui nou summit european dedicat coordonarii luptei impotriva pandemiei de coronavirus. O procedura scrisa a fost lansata pentru confirmarea acestui acord inainte de…

- Statele membre ale UE au ajuns miercuri la un acord asupra recunoașterii reciproce a testelor antigenice, cu o zi inaintea unui summit european in format videoconferința care are pe agenda... The post Covid-19: Acord la nivelul UE pentru recunoașterea reciproca a testelor rapide appeared first on Renasterea…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat, luni, definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), precizand semnele si simptomele pentru infectarea cu SARS-CoV-2, dar si ce inseamna caz posibil, caz probabil, caz confirmat. De asemenea, testele rapide…

- Testele rapide pentru COVID-19 vor fi recunoscute oficial pentru diagnosticarea cu coronavirus, a declarat Adriana Pistol, director INSP, pentru Libertatea. Acestea urmeaza sa fie incluse in bilanțul autoritaților privind numarul cazurilor de coronavirus din Romania.Institutul Național de Sanatate Publica…

- Testele rapide antigen pentru COVID-19 sunt folosite in acest moment in compartimentele UPU ale spitalelor pentru a face triajul rapid al pacientilor, dupa ce Agentia Nationala a Medicamentului a interzis vanzarea lor in farmacii. Motivul? Daca nu sunt folosite de specialisti, rezultatele pot fi compromise.

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o recomandare pentru utilizarea testelor rapide antigen la diagnosticarea Covid-19. Aceasta cuprinde un ghid despre cum sa fie selectate testele rapide antigen, cand sunt adecvate și cine sa le efectueze. Recomandarea mai solicita și validarea și recunoașterea…