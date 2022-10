Uniunea Europeană a adoptat un nou set de sancţiuni contra Rusiei Uniunea Europeana a adoptat un nou pachet de sanctiuni economice si individuale impotriva Rusiei, ca urmare a anexarii ilegale a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, indica un comunicat postat joi pe website-ului Consiliului UE. Pachetul de sanctiuni, al 8-lea adoptat de blocul comunitar de la inceperea invaziei ruse in Ucraina, include o serie de masuri dure, menite sa intareasca presiunea asupra guvernului si economiei ruse, sa slabeasca capacitatile militare ale Rusiei si sa faca Kremlinul sa plateasca pentru recenta escaladare. Noul set de sanctiuni introduce in legislatia… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

