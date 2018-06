Comisia Europeana (CE) a adoptat miercuri o legislatie ce are drept scop contracararea efectelor extrateritoriale ale sanctiunilor SUA asupra companiilor europene care doresc sa investeasca in Iran, dupa retragerea Washingtonului din acordul nuclear cu Iranul, relateaza AFP. Regulamentul european, numit 'legea blocajului', a fost creat initial in 1996 pentru a contracara embargoul asupra Cubei, insa nu a fost niciodata utilizat si trebuie adaptat pentru a se aplica in cazul dosarului nuclear iranian. Statele membre UE si Parlamentul European au termen doua luni pentru a se opune, a afirmat…