Uniunea Europeană a acuzat Google de încălcarea regulilor antitrust în tehnologia pentru publicitate Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a ajuns la o concluzie preliminara ca Google este dominanta pe piata europeana a serverelor de reclame pentru editori si a instrumentelor programatice de cumparare de reclame pentru internetul deschis. Comisia a mai spus ca Google a abuzat de aceasta pozitie dominanta cel putin din 2014. Alphabet, compania-mama a Google, va avea acum sansa de a citi preocuparile ridicate de comisie si de a-si apara pozitia in scris, precum si de a solicita o audiere orala pentru a-si prezenta comentariile. Comisia a sugerat ca Google ar putea fi nevoit sa divizeze afacerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

