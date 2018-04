Stiri pe aceeasi tema

- Problema manualelor este in centrul atentiei de mai multi ani, iar reprezentantii editurilor sustin ca Ministerul Educatiei va face eforturi ca manualele sa fie gata pana la inceputul anului scolar, dar vor avea o calitate indoielnica, fiind facute pe "coltul mesei".

- Editura unica pentru tiparirea manualelor obligatorii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole proiectul de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica trece în subordinea Ministerului Educatiei. Aceasta este editura care va tipari manualele obligatorii pentru toate ciclurile…

- Elevii care nu au putut participa la simularea EN VIII din perioada 5-7 martie din cauza boicotului reprezentanților Federației Sindicale Libere din Invațamant, vor avea posibilitatea de a susține testul, care va fi anunțat, dupa consultarea inspectorilor școlari generali, anunța Ministerul Educației.…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- Autorii sau grupurile de autori ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica cu sume cuprinse intre 25.000 si 45.000 lei brut, informeaza Ministerul Educatiei.Citeste si: Dana Chera face noi DEZVALUIRI, dupa ce a anuntat ca e…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza procedura de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, pana in 2 februarie…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza o procedura de selectie a cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, in perioada 22 ianuarie – 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat…

- Centrul Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE) a finalizat procedura de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice in vederea utilizarii in invațamantul preuniversitar. Rezultatele sunt publicate aici: http://rocnee.eu/node/199 Rezultatele aferente sesiunii de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice…