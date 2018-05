Stiri pe aceeasi tema

- Iuri Usakov, consilierul pentru Afaceri Externe al presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat ca tratatul comercial intre Uniunea Economica Eurasiatica (UEEA) si Iran va fi semnat saptamana viitoare.Din organizatia dominata de Rusia fac parte si Kazahstan, Belarus, Armenia si Kirgizstan.…

- Uniunea Economica Eurasiatica, o structura coordonata de Rusia, va semna un acord comercial cu Iranul, in contextul in care Administratia Donald Trump impune, dupa retragerea din Acordul nuclear, noi sanctiuni contra regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, scrie agerpres.ro.

- Sa vedem ce inseamna de fapt retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat de SUA, trei tari UE, Rusia si China cu Iranul in 2015.In primul rand, Washingtonul va impune din nou sanctiuni economice Teheranului.

- Presedintele Donald Trump a retras marti Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, prin care au fost suspendate unele sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, in schimbul inghetarii programului nuclear iranian. Cunoscut ca JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - planul…

- Rusia va consolida relatiile cu Iranul in cazul in care Administratia Donald Trump va decide retragerea SUA din Acordul nuclear international, avertizeaza Vladimir Iermakov, un oficial din cadrul Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

