- Uniunea Economica Eurasiatica, o structura coordonata de Rusia, va semna un acord comercial cu Iranul, in contextul in care Administratia Donald Trump impune, dupa retragerea din Acordul nuclear, noi sanctiuni contra regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele Igor Dodon va merge saptamana viitoare in orasul rusesc Soci, unde va avea loc sedinta presedintilor a cinci tari, membre ale Uniunii Euroasiatice – Federatia Rusa, Belarus, Kazahstan, Kirgizstan si Armenia. In cadrul sedintei, care va avea loc pe 14 mai, se va discuta subiectul acordarii…

- "Regret decizia presedintelui american, cred ca este o greseala, de aceea noi, europenii, am decis sa ramanem in acordul din 2015", a declarat Macron intr-un interviu acordat televiziunii publice germane cu ocazia unei vizite in Germania si care a fost difuzat de Palatul Elysee. "Am avut adineauri ocazia…

- Sa vedem ce inseamna de fapt retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat de SUA, trei tari UE, Rusia si China cu Iranul in 2015.In primul rand, Washingtonul va impune din nou sanctiuni economice Teheranului.

- Ministerul rus de Externe se declara "profund dezamagit" de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Marti Donald Trump isi motivase decizia, sustinand ca „regimul iranian este principalul sponsor al terorii”.

- O eventuala decizie a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul risca sa conduca la "razboi", atrage atentia seful statului francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP. Agentia preia de pe site-ul de internet…

- Iranul a avertizat Statele Unite, joi, ca vor exista consecinte "neplacute" daca Washingtonul va decide sa se retraga din acordul nuclear si sa reimpuna sanctiuni impotriva Teheranului, relateaza presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.